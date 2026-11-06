Domenica sera a San Siro andrà in scena una sfida tutta croata tra Sucic e Baturina, due giocatori che Fabio Cannavaro conosce bene per averli allenati alla Dinamo Zagabria. Cannavaro ne ha parlato nell’ultima puntata di Sky Calcio Unplugged, tracciando un ritratto preciso di entrambi.

«Vedere Baturina e Sucic è facile, erano già due giocatori forti, di personalità», ha dichiarato Cannavaro. «La Dinamo ha un grande settore giovanile, io ho avuto la sfortuna di capitare in un periodo dove il direttore sportivo che mi aveva portato lì fu mandato via dopo un mese e mezzo e il giocattolo si ruppe un po’. Ma si vedeva come fossero due giocatori diversi, quando giocammo col Milan in Champions League e vincemmo fecero una partita straordinaria».

Cannavaro ha poi rivelato di averli segnalati ad altre squadre: «Li avevo consigliati a qualche altra squadra ma già costavano sicuramente tanto perché erano giocatori di valore». «Inter e Como hanno fatto due grandi acquisti», ha concluso Cannavaro.