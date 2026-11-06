Mentre la stagione prosegue tra campionato e Champions League, l’Inter lavora in parallelo su diversi fronti contrattuali. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su YouTube, il club nerazzurro ha fissato alcune priorità chiare in materia di rinnovi.

Le situazioni più urgenti riguardano Dimarco e Carlos Augusto. Per il primo, il contratto è già stato allungato di un anno e ora si punta a un ulteriore prolungamento; per il secondo, stando alle parole di Romano, il rinnovo è atteso «a stretto giro». Sul fronte di Calhanoglu, i dirigenti hanno già in programma di avviare i colloqui nelle prossime settimane.

Discorso a parte per Marcus Thuram, rientrato in Nazionale dopo aver sofferto la mancata convocazione precedente. Il giornalista ha precisato che la sua situazione contrattuale è «meno urgente»: «Non mi aspetto un rinnovo entro la fine di novembre, tanto per intenderci, ci vorrà più pazienza». L’intenzione del club è comunque quella di incontrare il suo agente nelle prossime settimane per aprire il dialogo.

Quella di Thuram è dunque una delle pratiche che la dirigenza nerazzurra intende iniziare ad affrontare.