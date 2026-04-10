La stagione 2025/26 dell’Inter è stata segnata da numerosi infortuni di diversa natura, distribuiti su quasi tutti gli elementi della rosa. Ecco la lista aggiornata degli infortuni avuti dai giocatori e dei giorni di assenza dai campi per ognuno di loro, secondo Transfermarkt.

Chi sono gli infortunati dell’Inter oggi?

Oggi l’Inter ha due infortunati: si tratta di Yann Bisseck e Lautaro Martinez. Il tedesco ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, ufficializzato lo scorso giovedì 2 aprile. Il capitano, invece, si è fermato venerdì 10 aprile per un nuovo problema al soleo della gamba sinistra, lo stesso che si era infortunato durante l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.

Infortunio Bisseck: quando torna in campo

Yann Bisseck punta a tornare a disposizione per Inter-Cagliari del prossimo venerdì 17 aprile. Con il ritorno del difensore tedesco nel ruolo di braccetto destro, Chivu potrebbe riportare Akanji al centro della difesa, proponendo nuovamente quello che di fatto è il suo trio titolare. Al momento, il tecnico romeno ha sopperito all’assenza di Bisseck schierando Acerbi come guida del reparto arretrato e spostando l’ex City sulla destra.

Quanti infortuni ha avuto l’Inter nel 2025-26?

Ecco qui di seguito la lista completa di tutti gli infortuni che ha avuto l’Inter nella stagione 2025/26.

Lautaro Martinez – 42 giorni, ancora infortunato

Yann Bisseck – 16 giorni, ancora infortunato

Denzel Dumfries – 103 giorni

Matteo Darmian – 102 giorni

Hakan Calhanoglu – 69 giorni

Henrikh Mkhitaryan – 53 giorni

Marcus Thuram – 39 giorni

Ange-Yann Bonny – 29 giorni

Davide Frattesi – 22 giorni

Francesco Acerbi – 20 giorni

Alessandro Bastoni – 17 giorni

Nicolò Barella – 15 giorni

Josep Martinez – 12 giorni

Andy Diouf – 7 giorni

Carlos Augusto – 4 giorni