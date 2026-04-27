Altro, ennesimo infortunio muscolare per Hakan Calhanoglu. Cristian Chivu lo aveva lasciato a riposo durante Torino-Inter, schierando una mediana a tre composta da Barella, Zielinski e Sucic. Poi, nel postpartita aveva parlato di alcuni acciacchi che avevano colpito la rosa. La notizia però è pesante, poiché il turco rischia di saltare la parte finale della stagione, finale di Coppa Italia compresa, per tornare a disposizione in vista del Mondiale estivo.

Ecco quanto riporta il comunicato ufficiale del club:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Un muscolo da trattare con estrema prudenza per qualsiasi atleta, a maggior ragione per uno che di problemi muscolari ne ha già avuti diversi.