“Lo sai per un goal, io darei la vita, la mia vita”: recita così il primo verso di Pazza Inter, inno ufficiale nerazzurro. In 113 anni, l’Inter ha avuto in rosa tanti goleador che hanno contribuito, attraverso le loro reti, a scrivere pagine importantissime di storia.

La classifica marcatori all-time dell’Inter oggi vede al comando Giuseppe Meazza con ben 284 reti siglate in 409 presenze (media gol a partita 0.70). Altobelli con 209 reti in 466 partite (0.45) e Boninsegna con 171 reti in 281 partite (0.61) completano il podio. Poi Mazzola, Cevenini, Lautaro Martinez, Lorenzi, Nyers, Icardi e Vieri. Il Toro sta conquistando prepotentemente terreno in classifica e con la rete al Bayern Monaco raggiunge quota 150 reti in maglia nerazzurra consolida il 6° posto. Ora è il miglior marcatore straniero nerazzurro e il migliore assoluto in Champions League (20 gol).

Inter, classifica marcatori all-time: da Meazza ad Amadei, i primi 50

1) Meazza 284

2) Altobelli 209

3) Boninsegna 171

4) Mazzola 160

5) Cevenini 158

6) Lautaro 150

7) Lorenzi 143

8) Nyers 133

9) Icardi 124

10) Vieri 123

11) Aebi 106

12) Corso 94

13) Demaria 86

14) Serena 78

15) Angelillo 77

15) Lukaku 77

17) Julio Cruz 75

17) Facchetti 75

19) Milito 74

19) Adriano 74

21) Armano 72

22) Recoba 71

23) Jair 70

24) Conti 68

25) Ibrahimovic 66

26) Firmani 65

27) Ronaldo 59

27) Candiani 59

29) Palacio 58

29) Serantoni 58

31) Skoglund 57

32) Rivolta 56

33) Ferraris 55

33) Muraro 55

33) Luis Suarez 55

36) Domenighini 54

36) Perisic 54

38) Eto’o 53

38) Matthaus 53

40) Frossi 51

40) Cambiasso 51

42) Ruben Sosa 50

43) Martins 49

44) Wilkes 46

45) Crespo 45

46) Oriali 43

47) Blasevich 42

47) Rummenigge 42

47) Stankovic 42

50) Amadei 40