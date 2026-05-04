Nella conferenza stampa post Inter–Parma 2-0, vittoria che ha sancito il 21° scudetto, Cristian Chivu si è presentato ai microfoni scegliendo però di lasciare subito la parola al proprio staff, in un gesto di riconoscenza per il lavoro svolto lungo tutta la stagione. Il tecnico ha infatti voluto condividere il momento con il suo gruppo di collaboratori, sottolineandone il contributo decisivo nel percorso verso il tricolore.

A parlare è stato principalmente il vice allenatore Aleksandar Kolarov e sono poi intervenuti anche gli altri membri dello staff tecnico, tra cui Mario Cecchi e Angelo Palombo.

“Aria nuova? Di solito quando si cambia allenatore è sempre aria nuova. Noi con il mister abbiamo cercato di lavorare bene, di proporgli qualche idea nuova ma non togliere nulla e aggiungere idea sul gioco. Noi abbiamo creduto che potesse arrivare un giorno come oggi, quindi posso dire che siamo felici“, ha detto Kolarov.

“Partita di svolta? Se posso dirti una partita chiave non c’è, è un percorso. Una partita non cambia i nostri pensieri. A volte eravamo “soddisfatti” anche dopo una sconfitta per come la squadra ha interpretato la gara e viceversa. Noi crediamo in un percorso perché è importante vincere e noi abbiamo cercato di vincere anche bene. I ragazzi sono stati bravissimi ad accettare le nostre richieste. Io mi permetto di chiudere: la sconfitta dell’anno scorso capita nel caso, come la presentate voi giornalisti sembra un disastro totale, le altre squadre sono state sul divano a guardare cosa ha fatto l’Inter. Da giugno la squadra si è subito messa a disposizione, abbiamo lavorato sodo e abbiamo sfruttato le loro qualità calcistiche ma soprattutto umane. La base è la qualità ma la differenza la fanno gli uomini”.

“Cosa ha dato l’Inter? L’Inter sta cercando di dare qualità al calcio italiano ma non è finita ancora perché c’è un’altra partita tra dieci giorni. Sta a voi dire quello che ha portato l’Inter“, ha concluso il vice di Chivu.

Tra le figure maggiormente determinanti all’interno dello staff tecnico di questa stagione c’è senza dubbio Angelo Palombo, spesso citato anche dai giocatori per il lavoro meticoloso svolto nella preparazione delle palle inattive, rivelatesi un’arma decisiva: “Segreto da palla inattiva? Abbiamo battitori e saltatori molto forti. Abbiamo solo sfruttato queste caratteristiche. Il battitore forte fa il 70% secondo me“.

A chiusura della conferenza è intervenuto anche Mario Cecchi, ex collaboratore di Simone Inzaghi, che ha scelto di non seguire l’allenatore in Arabia Saudita.

“Differenze tra Inzaghi e Chivu? Grandi differenze di gioco non ci sono state. Abbiamo solo cercato di continuare un percorso, aggiungendo qualcosa. La cosa più importante sono state proprio le sconfitte perché le abbiamo assorbite bene, siamo stati dispiaciuti ma abbiamo sempre cercato di far bene il nostro lavoro. Siamo stati bravi a metabolizzare le sconfitte. Come gestione Inzaghi l’ho sempre ringraziato e ringrazio oggi società e mister perché mi hanno permesso di essere qui”.