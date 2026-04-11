11 Aprile 2026

Pedullà anticipa due nomi in difesa: “L’Inter pensa al doppio colpo”

Forte interesse per due profili e contatti già avviati da parte del club nerazzurro

Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha indicato l’Inter come principale candidata allo scudetto nonostante la pesante assenza di Lautaro Martinez, e si è soffermato sul mercato. Sono due i nomi per la difesa che, stando a quanto riporta il giornalista, i nerazzurri starebbero seguendo e valutando seriamente.

Uno è Tarik Muharemović: “L’Inter sta facendo delle mosse molto intelligenti per il futuro. La vicenda Bastoni va seguita. Ho visto che adesso è un passaparola su Muharemović, vi ho detto in tempi non sospetti che c’era un forte, fortissimo interesse e contatti fitti per migliorare la difesa“.

Poi aggiunge: “Solet è un altro cavallino rampante che segue l’Inter. Se li prendesse entrambi, e l’Inter ci sta lavorando e si sta mettendo nelle condizioni, ha già avviato dei contatti fitti, sarebbe secondo me una rivoluzione positiva e propositiva da nuovo ciclo, indipendentemente da Bastoni e dalle scelte su Acerbi e De Vrij“.

Per provare l’affondo sul francese dell’Udinese servirebbero oltre venti milioni, nonostante la scadenza fissata al 2027.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.