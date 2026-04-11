Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha indicato l’Inter come principale candidata allo scudetto nonostante la pesante assenza di Lautaro Martinez, e si è soffermato sul mercato. Sono due i nomi per la difesa che, stando a quanto riporta il giornalista, i nerazzurri starebbero seguendo e valutando seriamente.

Uno è Tarik Muharemović: “L’Inter sta facendo delle mosse molto intelligenti per il futuro. La vicenda Bastoni va seguita. Ho visto che adesso è un passaparola su Muharemović, vi ho detto in tempi non sospetti che c’era un forte, fortissimo interesse e contatti fitti per migliorare la difesa“.



Poi aggiunge: “Solet è un altro cavallino rampante che segue l’Inter. Se li prendesse entrambi, e l’Inter ci sta lavorando e si sta mettendo nelle condizioni, ha già avviato dei contatti fitti, sarebbe secondo me una rivoluzione positiva e propositiva da nuovo ciclo, indipendentemente da Bastoni e dalle scelte su Acerbi e De Vrij“.

Per provare l’affondo sul francese dell’Udinese servirebbero oltre venti milioni, nonostante la scadenza fissata al 2027.