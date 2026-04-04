Muharemovic, il bosniaco da rivale a ‘uno dei nostri’? Le cifre…

Barella, Dimarco, Pio Esposito, Bastoni e Frattesi lo hanno affrontato da avversario meno di una settimana fa e potrebbero ritrovarlo in futuro (o per lo meno chi rimarrà a Milano)…questa volta come compagno di squadra. Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, è infatti un profilo che l’Inter valuta seriamente per il rinnovamento della retroguardia nerazzurra.

Il giovane bosniaco, classe 2003 e già nel mirino dei nerazzurri, si è recentemente messo in mostra con la nazionale nella sfida contro l’Italia. Qualcuno lo ricorderà “in negativo” per l’intervento da ultimo uomo su Palestra, che ha rischiato di costargli l’espulsione, ma Muharemovic continua a confermarsi un prospetto di valore sia per le prestazioni con la nazionale che con il club.

In casa Inter, la difesa è pronta a un restyling: con Acerbi e de Vrij in partenza e la situazione Bastoni ancora in bilico verso il Barcellona, Muharemovic è considerato uno dei profili adatti. Il suo cartellino è valutato circa 30 milioni di euro, con la Juventus che ha diritto al 50% della cifra incassata dal Sassuolo.

Cresciuto in Austria è passato alla Juventus Next Gen. Nella stagione 2024/25 è approdato al Sassuolo in Serie B (inizialmente in prestito con obbligo al riscatto in caso di promozione), diventando un pilastro della squadra e contribuendo alla promozione in Serie A. In massima serie attirando l’interesse di diversi club. Con i neroverdi ha un contratto fino al 2031.