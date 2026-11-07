La vigilia di Inter–Como si arricchisce di un’analisi firmata da Pizzi, ex calciatore intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Il tema centrale è l’approccio che i nerazzurri potrebbero adottare nella sfida, con il peso del derby ancora da elaborare.

«D’assalto, perché c’è il derby da mettere alle spalle», ha dichiarato Pizzi. «Sull’approccio saranno furenti, perché se consenti al Como di palleggiare è un modo di difenderti che ti porta via energie. Devi pensare di andare avanti e gestirla poi diversamente. Il Como come Milan e Roma possono farti un paio di gol in poco tempo e dopo recuperare è dura. Se giochi nella metà campo del Como, l’Inter anche con le palle inattive può farti male».

Sul momento del Como, Pizzi ha sottolineato come la vittoria in Coppa possa rappresentare un fattore: «L’Inter deve ridarla in campionato dopo aver risposto in Champions. Il Como risponderà della super-vittoria in coppa. Forse l’Inter sotto il piano del palleggio e del gioco trova sempre qualcosa, credo che il Como ci arrivi però con qualcosa in più, vista la vittoria in Champions. È in un buonissimo momento, ti dà un entusiasmo che ti può trascinare per poter fare altre imprese».

Alla domanda se una vittoria del Como varrebbe una candidatura allo scudetto, la risposta è stata netta: «Io già la dò tra le possibili vincitrici, visto il percorso fatto. Deve vincere a Milano per certificare tutto».