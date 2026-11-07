Il Venezia lascia l’ultimo posto della classifica di Serie A grazie a una vittoria per 2-1 contro l’Udinese. Ai microfoni di DAZN nel post-partita, l’allenatore dei lagunari Davide Nicola ha commentato il risultato con soddisfazione.

Al tecnico preme soprattutto la crescita mostrata dopo i confronti con le squadre di vertice: «Sono contento per l’ambiente e per i ragazzi, ma a me interessa di più la capitalizzazione delle prestazioni precedenti come contro i nerazzurri e con il Como. Oggi abbiamo dimostrato la continuità che volevo vedere dopo il confronto con queste due squadre di vertice».

Nel suo discorso, Nicola ha citato esplicitamente anche la recente sfida persa contro l’Inter, inserendola nel percorso che ha portato alla prestazione odierna.