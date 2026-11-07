La vigilia di Inter–Como porta con sé alcune domande di formazione ancora aperte. Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, nella rifinitura odierna ad Appiano Gentile Chivu proverà a definire gli ultimi dettagli in vista della gara di domenica alle 18 al Meazza.

In difesa i dubbi sembrano ridotti al minimo. Bastoni, assente contro il Feyenoord per squalifica, dovrebbe tornare dal primo minuto completando il reparto insieme ad Akanji e Bisseck.

Le incertezze maggiori riguardano invece le zone mediane e la fascia sinistra. Sulla corsia destra potrebbe trovare nuovamente spazio Spence, mentre per l’interno sinistro di centrocampo è aperta la concorrenza tra Zielinski, Sucic e Mkhitaryan. Sul versante opposto, Carlos Augusto, indicato come il calciatore più in forma del momento, si candida a scalzare Dimarco sulla fascia sinistra.

In attacco, Thuram partirà titolare: nel frattempo l’attaccante ha appreso della convocazione di Zidane, notizia accolta con soddisfazione. Al suo fianco la scelta ricadrà su uno tra Esposito e Bonny, con la decisione che, secondo il Corriere dello Sport, richiederà una riflessione legata anche al piano partita.