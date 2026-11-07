Stava percorrendo l’Autostrada del Sole in direzione della firma con il Parma quando il telefono squillò: era Marotta. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, è questo il retroscena che racconta come Chivu sia diventato l’allenatore dell’Inter.

Il presidente nerazzurro aveva già in mente il nome da tempo. Cristian Chivu aveva iniziato bene la carriera in Serie A salvando il Parma dalla retrocessione ed era vicino al rinnovo con l’amministratore delegato Cherubini. Il Parma stesso era stato messo in guardia: Chivu aveva lasciato intendere che se l’Inter lo avesse contattato, avrebbe scelto i nerazzurri.

Così accadde. Proprio nel giorno in cui partì da Milano per andare a firmare, Marotta lo chiamò con un’offerta biennale. Chivu invertì la rotta sull’autostrada, avvisò il Parma e scelse l’Inter.

La Gazzetta dello Sport chiude il racconto con un parallelo: Fabregas, rimasto al Como, ha conquistato la Champions League e continua a esprimere il suo stile di gioco. Chivu, invece, all’Inter ha centrato al primo tentativo la doppietta scudetto-Coppa Italia, risultato che nemmeno Mourinho era riuscito a ottenere. «A volte le porte della vita scorrono senza attriti e senza rimpianti», scrive il quotidiano.