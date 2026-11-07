L’Inter ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla trasferta europea. Cristian Chivu ha diretto la prima vera seduta preparatoria in vista della partita con il Como, in programma domani.
Come scrive il Corriere dello Sport, una buona notizia per il tecnico nerazzurro riguarda Jones e Stones, entrambi ormai rientrati a pieno regime e presenti per tutta la durata dell’allenamento.
Sul fronte dei recuperi, Lautaro Martinez e Luis Henrique restano ancora ai box, anche se il quotidiano precisa che entrambi lavorano già individualmente in campo da alcuni giorni. Il loro rientro è atteso dopo la sosta.