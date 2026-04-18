Con una stagione da numeri clamorosi, era nell’aria che Federico Dimarco potesse incidere il suo nome nella storia della Serie A. Con l’assist servito ieri contro il Cagliari, l’esterno nerazzurro ha raggiunto a quota 16 el Papu Gomez come miglior assistman in una singola stagione del campionato italiano.

Un traguardo che certifica la crescita straordinaria del numero 32 dell’Inter, sempre più protagonista non solo per corsa e qualità tecnica, ma soprattutto per la sua capacità di incidere in zona offensiva. Dimarco con 31 presenze in campionato, 6 gol e 16 assist è senza dubbio uno dei giocatori più determinanti di una stagione che può concludersi con il 21esimo Scudetto.

Con ancora diverse cinque giornate da giocare, il numero 32 nerazzurro può puntare al record assoluto: superare ufficialmente l’argentino e riscrivere questo primato.