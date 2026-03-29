A 27 anni compiuti e con il contratto in scadenza nel 2028, Carlos Augusto tramite il suo entourage discutendo il suo futuro con l’Inter in un momento decisivo per la sua carriera. In questo momento il rinnovo del laterale brasiliano non è per nulla semplice e non solo per il mancato accordo economico: dopo anni da comprimario, l’ex Monza sta valutando attentamente le migliori prospettive dal punto di vista tecnico. E i club interessati non mancano.

Il quotidiano Il Messaggero conferma il corteggiamento della Roma: Carlos Augusto sarebbe stato proposto dal suo agente ed è un profilo che piace ai giallorossi. Ma attenzione anche alla Juventus, che secondo Calciomercato.it ha sempre apprezzato il giocatore e in caso di addio di Cambiaso potrebbe tornare all’assalto. Valutazione: attorno ai 20 milioni di euro secondo il Corriere dello Sport.