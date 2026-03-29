Manu Koné è l’obiettivo principale per il centrocampo dell’Inter che non vuole semplicemente un centrocampista con le sue caratteristiche: vuole proprio il francese. E dopo l’accordo saltato per l’improvviso dietrofront della Roma la scorsa estate, la dirigenza nerazzurra è pronta a trattare di nuovo spingendosi anche oltre i 35 milioni di euro più bonus che erano stati pattuiti un anno fa. Ma non troppo.

E attenzione a quello che succede sul fronte inverso, con la Roma che anche secondo il Corriere dello Sport monitora l’interista Carlos Augusto al centro di una non semplice trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. I giallorossi sono alla ricerca di un laterale mancino e per quel ruolo avrebbe in cassa un budget da 15-16 milioni, a fronte di una valutazione interista attorno ai 20. Un canale già aperto tra le due dirigenze potrebbe facilitare le operazioni, anche se da considerare slegate: Koné da definire entro il 30 giugno e poi, con calma, a luglio completare Carlos Augusto. Ma non è ancora il tempo delle trattative aperte.