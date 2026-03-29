29 Marzo 2026

Roma in emergenza verso l’Inter: Wesley e altri quattro sono fuori

Apprensione anche per Celik

A Roma si fa la conta degli infortunati ad una settimana dalla sfida importantissima contro l’Inter. L’ultimo a fermarsi è stato Wesley, che ha riportato una lesione alla coscia durante l’amichevole con la Francia. La Federcalcio brasiliana ha subito informato il club giallorosso e il giocatore è atteso oggi nella capitale per nuovi accertamenti.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, lo stop del difensore brasiliano potrebbe variare dalle due alle quattro settimane. Certa, dunque, l’assenza nella partita contro la squadra di Chivu. Gara per la quale Gasperini non potrà disporre neanche di Manu Koné (out fino a fine aprile), Dybala (rientro previsto a maggio), Dovbyk e Ferguson. Non preoccupano invece le condizioni di Hermoso, che si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, e Celik, che in Turchia segnalano pronto a tornare in campo già nella gara contro il Kosovo. Corre verso il recupero, infine, Matias Soulé.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.