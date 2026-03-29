Roma in emergenza verso l’Inter: Wesley e altri quattro sono fuori

A Roma si fa la conta degli infortunati ad una settimana dalla sfida importantissima contro l’Inter. L’ultimo a fermarsi è stato Wesley, che ha riportato una lesione alla coscia durante l’amichevole con la Francia. La Federcalcio brasiliana ha subito informato il club giallorosso e il giocatore è atteso oggi nella capitale per nuovi accertamenti.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, lo stop del difensore brasiliano potrebbe variare dalle due alle quattro settimane. Certa, dunque, l’assenza nella partita contro la squadra di Chivu. Gara per la quale Gasperini non potrà disporre neanche di Manu Koné (out fino a fine aprile), Dybala (rientro previsto a maggio), Dovbyk e Ferguson. Non preoccupano invece le condizioni di Hermoso, che si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio sinistro, e Celik, che in Turchia segnalano pronto a tornare in campo già nella gara contro il Kosovo. Corre verso il recupero, infine, Matias Soulé.