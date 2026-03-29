L’Inter ha individuato in Manu Koné il giocatore perfetto per riempire il proprio centrocampo delle caratteristiche che attualmente mancano. Scelta che risale alla scorsa estate, quando la dirigenza nerazzurra si era portata in gran segreto praticamente ad un passo dalla chiusura dell’acquisto del francese della Roma.

Il Corriere dello Sport anche oggi racconta come l’Inter avesse raggiunto un accordo con i giallorossi sulla base di un’offerta da 35 milioni di euro più bonus. All’ultimo, però, la Roma si è tirata indietro facendo saltare tutto. “Da quanto filtra a Trigoria e dintorni, una delle ragioni del banco saltato sarebbe stata la discesa in campo di Ranieri, che avrebbe sconsigliato al ds Massara di cedere il francese in quella fase” si legge sul quotidiano. Un anno dopo, gli uomini mercato interisti sono pronti a tornare alla carica e potrebbero ulteriormente rilanciare, ma senza andare troppo lontano dalla valutazione fatta un anno fa.