18 Aprile 2026
Coppa Italia, probabili formazioni Inter-Como: fuori Lautaro, subito Bisseck?
In palio la finalissima
Battuto anche il Cagliari, lo scudetto è ormai ad un passo e allora l’Inter si concentra sull’altro grande obiettivo di questo fine stagione: la Coppa Italia. Sulla strada per la finale, il Como di Cesc Fabregas battuto recentemente in campionato per 3-4 al Sinigaglia. Si riparte dallo 0-0 dell’andata. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:
21 Aprile 2026 – 21:00
G. Meazza
Inter 3-5-2
Formazione13 – J. Martinez 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – Esposito Cristian Chivu
Panchina
1 Sommer, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 14 Bonny
Ballottaggi
51% Bisseck – 49% Acerbi; 51% Bastoni – 49% Carlos Augusto
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro Martinez
diffidati
P. Esposito, Kamate, Sucic
Como 4-2-3-1
Formazione1 – Butez 28 – Smolcic 14 – Ramón 34 – Diego Carlos 3 – Valle 23 – Perrone 33 – Da Cunha 38 – Diao 10 – Paz 20 – Baturina 11 – Douvikas Cesc Fabregas
Panchina
44 Cavlina, 5 Goldaniga, 19 Kuhn, 17 Rodriguez, 21 Tornqvist, 77 Van der Brempt, 22 Vigorito, 31 Vojvoda, 6 Caqueret, 18 A. Moreno, 2 Kempf
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Addai, Sergi Roberto
diffidati
Diego Carlos, Kühn, Morata, Nico Paz, Ramón, Sergi Roberto, Van der Brempt
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: