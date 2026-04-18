Massolin torna al gol! Mancino a giro che illude il Modena

Terzo gol in questa stagione di Serie B per Yanis Massolin, trequartista acquistato dall’Inter a gennaio e lasciato in prestito al Modena fino alla fine di questa stagione. Il francese classe 2002 ha firmato la rete del momentaneo 1-0 nella sfida poi persa (1-2) contro il Frosinone con un bel mancino a giro da appena dentro l’area di rigore, capitalizzando un’azione di contropiede dopo un calcio piazzato della squadra ospite.

Massolin aveva segnato l’ultimo gol lo scorso 14 febbraio contro la Carrarese con un altro mancino da dentro l’area di rigore. Dopo un periodo di appannamento, le sue prestazioni stanno tornando in crescita e a giugno raggiungerà l’Inter. Il suo futuro, però, è da decifrare: da capire se sarà confermato in rosa da Chivu o se, invece, verrà girato in prestito ad altre squadre.