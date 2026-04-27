Continuano ad emergere nuovi elementi e si allargherà sempre di più il caso arbitri esploso sabato 25 aprile che ha portato, intanto, all’autosospensione del designatore degli arbitri Rocchi e supervisore Var Gervasoni. Tra i tre capi di imputazione per Rocchi, due fanno riferimento ad arbitri “graditi” o “non graditi” all’Inter, che hanno generato un clamore mediatico smorzato immediatamente dal presidente Marotta che ha dichiarato la totale estraneità ai fatti.

Poco fa l’AGI, la stessa agenzia che per prima ha scritto delle accuse nei confronti di Rocchi, ha pubblicato una nuova nota sul tema: “La società Inter e i dirigenti nerazzurri non sono indagati nell’inchiesta sul calcio. Lo riferiscono gli inquirenti”.