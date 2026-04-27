27 Aprile 2026

Caso Arbitri, AGI: “Inter e dirigenti nerazzurri non indagati”

La nuova nota dell'agenzia che ha pubblicato per prima le informazioni sul caso

Continuano ad emergere nuovi elementi e si allargherà sempre di più il caso arbitri esploso sabato 25 aprile che ha portato, intanto, all’autosospensione del designatore degli arbitri Rocchi e supervisore Var Gervasoni. Tra i tre capi di imputazione per Rocchi, due fanno riferimento ad arbitri “graditi” o “non graditi” all’Inter, che hanno generato un clamore mediatico smorzato immediatamente dal presidente Marotta che ha dichiarato la totale estraneità ai fatti.

Poco fa l’AGI, la stessa agenzia che per prima ha scritto delle accuse nei confronti di Rocchi, ha pubblicato una nuova nota sul tema: “La società Inter e i dirigenti nerazzurri non sono indagati nell’inchiesta sul calcio. Lo riferiscono gli inquirenti”.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.