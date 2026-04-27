27 Aprile 2026

La polemica di Trevisani sul rigore di Torino-Inter: “Ma qual è il metro arbitrale?”

Il giornalista torna sul caso Carlos Augusto-Zapata

Fa molto discutere il rigore concesso per il fallo di mano di Carlos Augusto in Torino-Inter 2-2. Negli studi di Pressing, su Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani sentenzia arrabbiandosi: “Ma soprattutto c’è un tema: se Pongracic a Fiorentina-Inter arriva da 30 metri e non viene dato rigore; se Ricci arriva da 15 metri e non viene dato rigore; se questo arriva da un metro e non viene dato rigore, qual è il metro? Qual è il metro arbitrale?”.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.