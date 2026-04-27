Fa molto discutere il rigore concesso per il fallo di mano di Carlos Augusto in Torino-Inter 2-2. Negli studi di Pressing, su Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani sentenzia arrabbiandosi: “Ma soprattutto c’è un tema: se Pongracic a Fiorentina-Inter arriva da 30 metri e non viene dato rigore; se Ricci arriva da 15 metri e non viene dato rigore; se questo arriva da un metro e non viene dato rigore, qual è il metro? Qual è il metro arbitrale?”.