Non ha funzionato il prestito al Marsiglia, dove Arthur Vermeeren non è riuscito ad imporsi e al momento vanta solamente 23 presenze totali, molto spesso partendo dalla panchina. Solo a novembre era riuscito a trovare un po’ di continuità, ma complice la tormentata stagione dell’OM il centrocampista belga non è decollato e i francesi avrebbero deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Lo riferisce il quotidiano tedesco BILD, secondo cui Vermeeren farà rientro al Lipsia che, però, potrebbe comunque cedere il giocatore visto che in estate c’è l’obiettivo di raggiungere quota 100 milioni di euro dai ricavi derivanti da vendite di calciatori.

Inter e Tottenham, secondo lo stesso quotidiano, sono dunque piombate su Vermeeren. Classe 2005, passato anche dall’Atletico Madrid da cui il Lipsia lo ha acquistato per poco più di 20 milioni, è un mediano moderno, abile davanti la difesa sia in fase di recupero del pallone che di impostazione dell’azione, bravo anche nel gioco sotto pressione. La valutazione, dopo una stagione non esaltante, non dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni che erano stati pattuiti col Marsiglia per il riscatto.