Dove vedere Inter-Parma, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Inter-Parma, 35^ giornata Serie A
Il piccolo rallentamento fatto registrare dall’Inter nell’ultima giornata di campionato, con il 2-2 maturato sul campo del Torino, non complica eccessivamente la corsa allo Scudetto. Agli uomini di Chivu mancano infatti solo tre punti per la matematica, che potrebbe arrivare o al termine di Inter-Parma, prossimo avversario in Serie A, o addirittura prima, se gli incastri di risultati tra Como-Napoli e Sassuolo-Milan dovessero andare per il verso giusto.
Inter-Parma, dove vederla: DAZN o Sky?
Inter-Parma verrà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Parma sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Parma in diretta insieme a voi!