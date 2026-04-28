Quote e pronostici Inter-Parma: per la matematica dello Scudetto
I migliori consigli per la gara di domenica 3 maggio
Il piccolo rallentamento fatto registrare dall’Inter nell’ultima giornata di campionato, con il 2-2 maturato sul campo del Torino, non complica eccessivamente la corsa allo Scudetto. Agli uomini di Chivu mancano infatti solo tre punti per la matematica, che potrebbe arrivare o al termine di Inter-Parma, prossimo avversario in Serie A, o addirittura prima, se gli incastri di risultati tra Como-Napoli e Sassuolo-Milan dovessero andare per il verso giusto.
Scommessa consigliata: 1 + NO GOL
Dopo il pareggio in rimonta subito dal Torino, l’Inter vorrà sfruttare la gara tra le mura amiche per chiudere definitivamente il discorso Scudetto e festeggiare con la propria gente. Il Parma in tutto questo campionato è stata squadra molto amica delle gare con pochi gol, tant’è che attualmente è il 17° attacco della Serie A con soli 25 gol realizzati.
Le quote di Inter-Parma
Queste le principali quote di Inter-Parma proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:
|1
|X
|2
|1.25
|5.50
|12.00
|OVER 2.5
|UNDER 2.5
|1.53
|2.50
|GOL
|NO GOL
|2.00
|1.74
|1X
|1-2
|x2
|1.03
|1.11
|3.75
Probabili formazioni Inter-Parma
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
Dove vedere Inter-Parma: diretta tv e streaming
Inter-Parma verrà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Inter-Parma sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.