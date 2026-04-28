Quote e pronostici Inter-Parma: per la matematica dello Scudetto

Il piccolo rallentamento fatto registrare dall’Inter nell’ultima giornata di campionato, con il 2-2 maturato sul campo del Torino, non complica eccessivamente la corsa allo Scudetto. Agli uomini di Chivu mancano infatti solo tre punti per la matematica, che potrebbe arrivare o al termine di Inter-Parma, prossimo avversario in Serie A, o addirittura prima, se gli incastri di risultati tra Como-Napoli e Sassuolo-Milan dovessero andare per il verso giusto.

Scommessa consigliata: 1 + NO GOL

Dopo il pareggio in rimonta subito dal Torino, l’Inter vorrà sfruttare la gara tra le mura amiche per chiudere definitivamente il discorso Scudetto e festeggiare con la propria gente. Il Parma in tutto questo campionato è stata squadra molto amica delle gare con pochi gol, tant’è che attualmente è il 17° attacco della Serie A con soli 25 gol realizzati.

Le quote di Inter-Parma

Queste le principali quote di Inter-Parma proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.25 5.50 12.00 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.53 2.50 Bet365

GOL NO GOL 2.00 1.74 Betsson

1X 1-2 x2 1.03 1.11 3.75 Snai

Probabili formazioni Inter-Parma

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

Dove vedere Inter-Parma: diretta tv e streaming

Inter-Parma verrà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Parma sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.