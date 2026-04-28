Negli studi di Lissone è presente Dino Tommasi, neo-designatore in seguito all’autosospensione di Rocchi, per commentare gli episodi arbitrali analizzati in Open VAR dopo la 34a giornata di Serie A. Il focus si concentra subito su Torino-Inter 2-2 e, in particolare, il rigore concesso al Torino dopo on field review per fallo di mano di Carlos Augusto.

“È una situazione complessa di campo, perché la distanza è davvero ravvicinata e quindi capiamo la difficoltà di Mariani in diretta – spiega Tommasi -. Poi, attraverso l’analisi delle camere, è evidente che il braccio di Carlos Augusto è veramente alto, fuori sagoma, fa se stesso più grande, si oppone al colpo di testa di Zapata, ed il fallo di mano è chiaramente punibile. Mariani, giustamente nella revisione ben fatta, chiede di vedere varie camere per avere certezza, perché come continuiamo a dire e a ribadire, la centralità dell’arbitro è determinante e deve essere sicuro e certo lui di quanto va a decidere. L’ultima camera è chiarissima e decide opportunamente per il calcio di rigore”.

La conduttrice Federica Zille allora chiede: “Che il tocco di braccio sia così ravvicinato rispetto al colpo di testa di Zapata è un attenuante oppure no in questo caso?”.

La replica di Tommasi: “Allora, può essere un’attenuante nella valutazione del fallo di mano, sicuramente nelle linee generali, però in questo caso assolutamente no, perché il braccio è veramente alto, fuori sagoma, si muove in maniera del tutto innaturale, fa un’opposizione al colpo di testa veramente fuori dallo spazio corporeo”.

Spiegazione che non ha convinto del tutto i tifosi interisti che, sui social, hanno riacceso la polemica che era scoppiata subito dopo la gara di Torino.