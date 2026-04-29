Nelle segrete stanze dell’Inter ormai gli indugi sono stati definitivamente rotti: il nome di Nico Paz è di gran lunga il preferito e quello considerato adatto ad alzare ulteriormente il livello di questa rosa. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, pur richiedendo verosimilmente un ulteriore sforzo economico da parte di Oaktree, la proprietà si sarebbe decisa ad approvarlo nell’ottica di realizzare un acquisto non solo tecnico ma anche mediatico.

La situazione, però, al momento è la seguente. In estate Nico Paz tornerà al Real Madrid, che ha deciso di esercitare una delle clausole di riscatto dal Como. Non è un mistero che giocare alla corte dei Blancos sarebbe un suo sogno, ma non è detto che questa chance non possa arrivare anche in futuro. In più, un assist potrebbe arrivare proprio da Madrid: la rosa del Real è pienissima di talento, soprattutto in attacco, motivo per cui verosimilmente andranno fatte delle scelte.

In quest’ottica, se Nico Paz non venisse considerato elemento primario per i Blancos, l’Inter potrebbe provare ad approfittarne sfruttando anche alcune cessioni previste: Frattesi su tutti, ma anche Luis Henrique.