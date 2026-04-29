Calhanoglu, rinnovo sì o rinnovo no?

Questa una delle domande più in voga nelle ultime settimane, quando l’eventuale prolungamento di contratto per il centrocampista turco, in scadenza nel 2027, è tornato al centro del dibattito.



Da un lato il club lo considera un elemento imprescindibile, non a caso questa è la seconda stagione più proficua per il numero 20 dell’Inter dopo quella della seconda stella, con 12 gol e 7 assist in 30 presenze.

Dall’altro lato pesano le condizioni fisiche. L’ultimo stop – un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra – è solo l’ennesimo di una stagione segnata da diversi problemi fisici, che lo hanno già costretto a saltare numerose partite e a fare di questa stagione quella con meno presenze in campo.



Un tema inevitabilmente e pericolosamente esposto anche agli interessi delle rivali. È proprio in questo scenario che si inseriscono le parole del giornalista Fernando Siani a Fontana di Trevi:

“Calhanoglu dovrebbe andare a scadenza con un po’ di chiamate interessanti dall’Italia per l’anno prossimo. La Juventus e il Napoli”.

Fino a poco tempo fa, il futuro di Calhanoglu post-Inter sembrava avere una direzione piuttosto chiara, quella del ritorno in patria con il Galatasaray che non ha mai nascosto il proprio interesse, alimentando nel tempo l’idea di un approdo in Turchia come naturale passo successivo della sua carriera. Ma il richiamo di casa potrebbe allora non essere più l’unica opzione, con Juventus e Napoli che restano sullo sfondo.