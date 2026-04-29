29 Aprile 2026

Chi è Bonacina, l’arbitro di Inter-Parma: prima volta con i nerazzurri

L'identikit del direttore di gara

Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, il neo designatore ad interim della CAN di Serie A e B, Dino Tommasi, ha preso le prime decisioni in vista della 35ª giornata di campionato.

Per la sfida tra Inter e Parma è stato designato un volto nuovo ai nerazzurri: Kevin Bonacina, appartenente alla sezione di Bergamo. Non si contano precedenti con l’Inter perché il direttore di gara, classe 1993, ha già assaggiato il palcoscenico di San Siro una sola volta, ma in quell’occasione arbitrò il Milan, impegnato contro il Sassuolo in Coppa Italia nella stagione 2024-2025.

A supportarlo ci saranno gli assistenti Preti e Palermo, mentre Massimi ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo, AVAR.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.