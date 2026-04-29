Chi è Bonacina, l’arbitro di Inter-Parma: prima volta con i nerazzurri

Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi, il neo designatore ad interim della CAN di Serie A e B, Dino Tommasi, ha preso le prime decisioni in vista della 35ª giornata di campionato.

Per la sfida tra Inter e Parma è stato designato un volto nuovo ai nerazzurri: Kevin Bonacina, appartenente alla sezione di Bergamo. Non si contano precedenti con l’Inter perché il direttore di gara, classe 1993, ha già assaggiato il palcoscenico di San Siro una sola volta, ma in quell’occasione arbitrò il Milan, impegnato contro il Sassuolo in Coppa Italia nella stagione 2024-2025.

A supportarlo ci saranno gli assistenti Preti e Palermo, mentre Massimi ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo, AVAR.