Stankovic, cosa deve fare l’Inter per riportarlo a casa: i dettagli dell’operazione

L’idea di riportare a casa Aleksandar Stanković non è più soltanto una suggestione romantica del figlio d’arte che ritrova una “vecchia” guida, ma un’ipotesi concreta che l’Inter sta monitorando. A confermarlo è stato anche Cristian Chivu, che in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter ha parlato del centrocampista confermando che il club lo sta attenzionando.

L’eventuale ritorno di Stankovic a Milano non dipende solo dalla volontà tecnica, ma anche da una struttura contrattuale molto precisa costruita al momento della cessione al Bruges.

L’Inter si è garantita un diritto di recompra già fissato. In concreto, il club nerazzurro può riportarlo a casa pagando circa 23 milioni di euro nell’estate 2026, cifra che salirebbe a 25 milioni nel 2027. L’Inter dovrà muoversi in una finestra ben definita, tra l’1 e il 15 giugno, periodo in cui dovrà comunicare ufficialmente al Bruges l’eventuale intenzione di esercitare la clausola.

Fino a quel momento, il Bruges non è completamente libero: in caso di offerte da altri club, dovrà informare l’Inter, permettendo ai nerazzurri di valutare la situazione e inserirsi eventualmente nella trattativa.

Nel caso in cui l’Inter decidesse di non riacquistarlo, resta comunque una tutela economica importante. Il club incasserebbe il 50% della plusvalenza su una futura cessione (calcolata rispetto ai 9,5 milioni spesi dal Bruges). Questa percentuale, però, scenderebbe al 12,5% dopo il 2027.

C’è poi un elemento chiave che rende questa operazione particolarmente interessante anche a livello di bilancio. Il giocatore peserebbe sulle casse nerazzurre circa 13 milioni di euro e non 23, perché si va a calcolare la differenza tra la cifra per il riacquisto e quella della cessione al Bruges nel 2025.

Nove gol e cinque assist in tutte le competizioni in questa stagione, talento e DNA nerazzurro fanno di Aleksandar il profilo perfetto per rinforzare il centrocampo dell’Inter.