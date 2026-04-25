Saluta il Dortmund: chi è il top parametro zero che piace all’Inter

La notizia arriva direttamente dalla Germania: Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund al termine della stagione. A confermarlo è stato il direttore sportivo Lars Ricken, che ha ufficializzato la rottura definitiva nelle trattative per il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Dopo 303 presenze in giallonero, il centrocampista tedesco classe 1996 è pronto a voltare pagina e a mettersi sul mercato come uno dei parametri zero più ambiti in Europa.

L’uscita di scena di Brandt non è solo una separazione, ma un’opportunità. E, dal punto di vista tecnico, lo è anche per l’Inter. Secondo quanto riportato da Fussballdaten, i nerazzurri starebbero valutando concretamente l’operazione. Un’Inter di certo abituata ad operazioni a parametro zero.

L’idea sarebbe quella di inserire Brandt in un centrocampo già tecnico, affiancandolo a Hakan Calhanoglu per aumentare qualità, creatività e soluzioni offensive dalla mediana. Con l’idea Stankovic che comunque non tramonta affatto.

Se da un lato il cartellino a costo zero rappresenta un vantaggio evidente, dall’altro l’operazione resta comunque impegnativa. L’entourage del giocatore, infatti, richiede un bonus alla firma tra i 10 e i 15 milioni di euro e un ingaggio superiore ai 12 milioni annui, cifra già percepita (bonus inclusi) al Dortmund.