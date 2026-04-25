25 Aprile 2026

Pedullà risponde a Conte: “Questa cosa è inammissibile”

Il giornalista ed esperto di mercato ha risposto alle ultime dichiarazioni di Conte dirette anche contro l'Inter

Alfredo Pedullà

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo NapoliCremonese non sono passate inosservate. Il tecnico ha provocato i nerazzurri sottolineando come i partenopei abbiamo conquistato lo scudetto lo scorso anno ai danni dell’Inter e portato a casa la Supercoppa Italiana.

“Conte dice che l’anno scorso l’Inter ha vinto 0 titoli. È vero, ma anche l’Inter è stata criticata, ma non è stata eliminata, non è arrivata trentesima nel girone della fase lunga di Champions. Sono 8 partite e alla fine scopri di essere arrivato trentesimo. Non possiamo coprire sempre, come vuole Conte, mettendo la polvere sotto il tappeto.

Se l’Inter fosse arrivata trentesima, piuttosto che perdere la finale col PSG, le critiche sarebbero continuate per tutti i mesi successivi e anche oggi ne avremmo parlato. È inammissibile che una squadra arrivi trentesima in Champions League dopo tutti i soldi spesi in base alle richieste di Conte”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.