Pedullà risponde a Conte: “Questa cosa è inammissibile”

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Napoli–Cremonese non sono passate inosservate. Il tecnico ha provocato i nerazzurri sottolineando come i partenopei abbiamo conquistato lo scudetto lo scorso anno ai danni dell’Inter e portato a casa la Supercoppa Italiana.

“Conte dice che l’anno scorso l’Inter ha vinto 0 titoli. È vero, ma anche l’Inter è stata criticata, ma non è stata eliminata, non è arrivata trentesima nel girone della fase lunga di Champions. Sono 8 partite e alla fine scopri di essere arrivato trentesimo. Non possiamo coprire sempre, come vuole Conte, mettendo la polvere sotto il tappeto.

Se l’Inter fosse arrivata trentesima, piuttosto che perdere la finale col PSG, le critiche sarebbero continuate per tutti i mesi successivi e anche oggi ne avremmo parlato. È inammissibile che una squadra arrivi trentesima in Champions League dopo tutti i soldi spesi in base alle richieste di Conte”.