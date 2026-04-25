Conte provoca l’Inter: “Siamo gli unici ad aver alzato un trofeo. E l’anno scorso…”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese per 4-0 nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni non sono di certo passate inosservate, visti i riferimenti diretti all’Inter. Di seguito le parole del tecnico:



“Siamo secondi in classifica e dobbiamo fare attenzione perché abbiamo i fucili puntati addosso. Cosa che non vedo fare su altre squadre che magari ci stanno anche dietro e sembra che stiano facendo dei campionati straordinari.

Eppure fino ad adesso siamo solo noi ad aver alzato un trofeo, giusto per la precisione. Ci sarà l’Inter che probabilmente ha la possibilità di alzare due trofei, e l’anno scorso l’ha alzato il Bologna insieme a noi.

Eppure leggo e sento di grandi stagioni, di altre squadre (sorride, ndr), stagioni straordinarie, di punti…forse noi sbagliamo comunicazione. La comunicazione nostra dovrebbe cercare di buttare come fanno gli altri più cose positive“.