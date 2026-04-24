Grande fermento per il mercato dell’Inter in vista di un’estate che potrebbe cambiare molte cose. Occhi anche su Denzel Dumfries, di cui ha parlato il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano che dice: “Su Denzel Dumfries: quello che è successo negli ultimi giorni è che si è diffusa la voce che Denzel Dumfries abbia cambiato ancora procuratore. A me questa cosa non risulta, ragazzi. Non mi risulta che Denzel Dumfries abbia cambiato ancora procuratore. Dumfries ha cambiato degli agenti nel corso degli anni. Credo che non sia l’unico giocatore al mondo. Lo fanno in tanti, ognuno ha le sue ragioni, le proprie valutazioni. Quindi Denzel Dumfries fa le sue, come le fanno altri giocatori, ma non mi risulta che ci sia stato un cambio di agenzia, almeno al momento, da parte di Denzel Dumfries.

Quindi aggiunge: “Dumfries ha firmato mesi fa con Ali Barat della Epic Sports. Questa è l’agenzia che rappresenta il terzino olandese e certamente la questione Dumfries è una questione che rimane di attualità per il mercato estivo. È una questione che bisogna continuare a monitorare, perché Dumfries ha una clausola rescissoria, che conosciamo, valida in estate e quindi certamente la clausola ha già di per sé delle potenzialità di mercato, ma diciamo che si stanno esplorando tutte le varie possibilità per capire cosa fare. Dumfries non è un mistero, avrebbe voluto provare un’esperienza diversa già probabilmente la scorsa estate, ma poi con grande professionalità, con grande serietà è rimasto all’Inter, ha dato un contributo importante soprattutto in questa seconda parte di stagione, appena rientrato dall’infortunio.

E poi conclude: “Il motivo per cui ha cambiato diversi agenti in passato è che ha fatto delle valutazioni sulla possibilità di andar via, cioè Dumfries ha sempre dato un’apertura alla possibilità di andar via, un’apertura totale anche la scorsa estate, ma poi non si è verificata la condizione del poter attivare la sua clausola rescissoria e questo è legato anche alle tempistiche. È legato anche alle tempistiche perché la clausola rescissoria ha un timing ben delimitato. Quindi su Dumfries ci possono essere ancora movimenti quest’estate. Una squadra da tenere d’occhio rimane il Liverpool. Rimane il Liverpool perché il Liverpool lo voleva già durante il mercato di gennaio, non è stato possibile anche perché Dumfries era infortunato. Insomma, andare a rimpiazzare un infortunato con un infortunato è un qualcosa che ovviamente ha creato dei problemi. L’Inter non avrebbe aperto a prestiti a gennaio, che forse era l’unico motivo da parte del Liverpool di poter valutare quel tipo di operazione, ma l’Inter ha immediatamente detto di no. Vediamo se quest’estate il Liverpool torna su Denzel Dumfries. Di certo è un giocatore molto apprezzato dall’allenatore Arneslott, sono entrambi olandesi, c’è un ottimo feeling, ma c’è ancora da capire se il Liverpool sceglierà Dumfries come proprio obiettivo prioritario oppure no”.