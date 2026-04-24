VIDEO – Onana come… Motta! Tre rigori parati e protagonista in Turchia
Serata da protagonista assoluto per l'ex Inter
Serata da protagonista assoluto per l’ex Inter André Onana, che si prende la scena in Turchia con una prestazione destinata a restare impressa. L’ex portiere del Manchester United è diventato l’eroe del Trabzonspor nella sfida di Coppa di Turchia contro il Samsunspor, decisasi ai calci di rigore.
Il momento chiave arriva nella serie finale dagli undici metri: Onana neutralizza addirittura tre rigori consecutivi, blindando la porta e regalando ai suoi il pass per le semifinali. Una prestazione di grande carattere che rilancia il portiere camerunese dopo mesi complessi.
Ecco il video:
https://x.com/Trabzonspor/status/2047393338660110705?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EApril
Onana prova a voltare pagina dopo la sua esperienza in Inghilterra con il Manchester United, cercando continuità e riscatto in Turchia. Il suo impatto si inserisce in una stagione positiva per il Trabzonspor, attualmente terzo in classifica nella Süper Lig, alle spalle delle due potenze del calcio turco: Galatasaray e Fenerbahce.
Ora lo sguardo è già rivolto alla semifinale, in programma il 13 maggio contro il Genclerbirligi, con il Trabzonspor che sogna di continuare la sua corsa in coppa trascinato dal suo leader tra i pali.