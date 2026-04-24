La stagione di Yann Bisseck sta prendendo sempre più la forma di una definitiva consacrazione. Il difensore tedesco ha recuperato completamente dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori circa 3 settimane ed è tornato in campo nella sfida di Coppa Italia contro il Como giocando gli ultimi 16 minuti.



Il cammino di Bisseck in nerazzurro ha visto una crescita costante e non è un caso che si stia riflettendo sul rinnovo contrattuale del giocatore. L’idea in casa Inter è quella di prolungare fino al 2030, rispetto all’attuale scadenza fissata al 2029, con adeguamento economico.

In questo percorso di crescita un ruolo particolare lo ha avuto anche l’arrivo di Manuel Akanji. In un primo momento, l’innesto del difensore svizzero sembrava poter limitare lo spazio di Bisseck. Ma il cambio nelle gerarchie difensive ha ribaltato lo scenario. Akanji ha preso stabilmente il posto di Acerbi al centro della difesa, liberando di fatto la corsia di destra, dove Bisseck si è imposto come braccetto affidabile e continuo, diventando un punto di riferimento del terzetto difensivo e contribuendo in maniera significativa ai risultati stagionali della squadra.



Ora l’obiettivo di Bisseck resta quello di tagliare il traguardo con l’Inter da protagonista, in una fase decisiva della stagione che vede lo scudetto sempre più vicino e una finale di Coppa Italia da giocare. Tutto ciò anche con la prospettiva di attirare l’attenzione della nazionale tedesca in vista del prossimo Mondiale.