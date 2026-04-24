Inter forte su Muharemovic, ma occhio al nome a sorpresa dalla Premier League

Il lavoro di rinforzo della difesa dell’Inter resta prioritario e la dirigenza continua a monitorare, ma non solo, i profili più adatti per la rosa nerazzurra. Il nome più caldo resta quello di Tarik Muharemovic, con passi in avanti importanti. I contatti con il Sassuolo sono già avviati, sul tavolo c’è un contratto quinquennale, costruito su misura per un profilo giovane ma già rodato, classe 2003, reduce dalla prima stagione da protagonista in Serie A dopo il percorso di crescita in cadetteria.

Muharemovic, dal canto suo, avrebbe già espresso una chiara preferenza per il progetto nerazzurro. Il prossimo passo sarà trovare la quadra definitiva con il Sassuolo.

Ma non è l’unico nome sul taccuino. In parallelo, infatti, prende forma la suggestione di riportare in auge il profilo del giovane Giovanni Leoni. Il suo percorso al Liverpool si è complicato a causa della rottura del legamento crociato, ma proprio per questo l’Inter starebbe valutando la possibilità di rilanciarlo magari con una formula che tuteli entrambe le parti, come un prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti “all’Inter non dispiacerebbe occuparsi del rilancio di Leoni dopo il suo brutto infortunio, ma patto di trovare la formula con le giuste condizioni”. La conoscenza diretta di Chivu, che lo ha già allenato in passato al Parma, potrebbe rappresentare un fattore decisivo nell’eventuale operazione.

Situazione più complessa rispetto a quella del bosniaco, ma certamente intrigante.