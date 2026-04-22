22 Aprile 2026
Probabili formazioni Torino-Inter: recupera Lautaro?
Le probabili formazioni di Torino-Inter, 34a giornata di Serie A
Centrata la qualificazione alla finale di Coppa Italia, l’Inter di Cristian Chivu torna con la testa sul campionato per la 34a giornata di Serie A, nella quale affronterà il Torino. Queste le ultime sulle probabili formazioni.
26 Aprile 2026 – 18:00
Stadio Olimpico Grande Torino
Torino 3-4-1-2
Formazione1 – Paleari 23 – Coco 13 – Maripan 77 – Ebosse 16 – Pedersen 22 – Casadei 66 – Gineitis 33 – Obrador 10 – Vlasic 18 – Simeone 12 – Adams D’Aversa
Panchina
81 Israel, 23 Siviero, 35 Marianucci, 20 Lazaro, 25 Nkounkou, 61 Tameze, 4 Prati, 17 Kulenovic, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 14 Anjorin, 34 Biraghi, 92 Njie, 44′ Ismajli
Ballottaggi
–
Squalificati
–
indisponibili
Aboukhlal (da valutare), Zapata (da valutare)
diffidati
Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 25 – Akanji 6 – de Vrij 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 94 – P. Esposito Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 51 Alexiou, 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 16 Frattesi, 14 Bonny, 48 Mosconi
Ballottaggi
De Vrij-Acerbi 60-40%, Esposito-Bonny 70-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro Martinez (da valutare)
diffidati
Akanji
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: