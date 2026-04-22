Bastano un paio di episodi al limite, dei frame montati ad arte e sui social scoppia la classica polemica arbitrale anche dopo la vittoria in rimonta dell’Inter sul Como in Coppa Italia. Polemica, ancora una volta, montata sul nulla perché come spiega l’esperto arbitrale Maurizio Russo nella moviola di Calciomercato.it, la direzione della semifinale di ritorno è stata promossa: “I protagonisti sono Acerbi e Douvikas. I lariani reclamano la mancata espulsione del difensore nerazzurro per una trattenuta al ventesimo minuto, con Sozza che invece fischia fallo in attacco. In effetti il primo a commettere un’infrazione è il centravanti greco. In ogni caso mancava uno dei quattro elementi per il DOGSO, visto che la direzione generale dell’azione non era verso la porta, quindi al massimo sarebbe stato giallo per SPA”.

Russo poi aggiunge: “Sei minuti più tardi Acerbi tira giù in area Douvikas. Sembra rigore, ma Sozza con visuale impallata lascia proseguire. Doveri al VAR non lo richiama perché dall’inquadratura dalla retroporta si accorge che la trattenuta è reciproca. Infine sul primo gol di Calhanoglu c’è Bonny in posizione geografica di fuorigioco, ma l’attaccante dell’Inter è a terra e non incide sulla visuale di Butez. Diverso sarebbe stato se si fosse rialzato. La polemica, soprattutto sui social, andrà avanti, ma l’AIA ha già promosso la direzione di gara della squadra arbitrale”.