Dove vedere Torino-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Torino-Inter, 34^ giornata Serie A

L’inattesa sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio restituisce un primo potenziale matchpoint Scudetto per l’Inter di Cristian Chivu, attesa dalla trasferta in casa del Torino. In caso di vittoria nerazzurra e di pareggio o sconfitta del Napoli contro la Cremonese, infatti, sarà tricolore matematico per i nerazzurri. Più probabile, oggettivamente, che il traguardo ufficiale arrivi la giornata successiva.

Torino-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Torino-Inter verrà trasmessa domenica 26 aprile alle ore 18:00 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Torino-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Torino-Inter in diretta insieme a voi!