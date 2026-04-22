Protagonista con la Bosnia nel cammino che ha estromesso l’Italia dal prossimo Mondiale, Kerim Alajbegovic è uno dei grandi talenti in rampa di lancio e ha attirato le attenzioni di una lunga serie di top club. Il Bayer Leverkusen lo riporterà alla base dal Salisburgo, ma l’idea del calciatore è quella di provare un’altra avventura e secondo il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio vorrebbe tentare un’esperienza in Serie A.

Riferisce Di Marzio: “Inter, Napoli e Roma sono le squadre italiane interessate al classe 2007 bosniaco, e hanno iniziato a parlare sia con il pare del calciatore che con Miralem Pjanic, il quale ricopre il ruolo di intermediario. In ogni caso, Alajbegovic sente che la Serie A possa rappresentare uno step importante per la propria crescita, motivo per cui con molta probabilità nel prossimo anno potrebbe giocare in Italia”.

Classe 2007, 19 anni da compiere a settembre, Alajbegovic è un’ala molto abile nel dribbling. Praticamente ambidestro, ha anche un ottimo feeling con il gol: 12 quest’anno, a cui sommare 4 assist.