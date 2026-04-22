22 Aprile 2026

Il gioiello Alajbegovic vuole la Serie A: contatti in corso anche con l’Inter

Protagonista con la Bosnia contro l'Italia

Protagonista con la Bosnia nel cammino che ha estromesso l’Italia dal prossimo Mondiale, Kerim Alajbegovic è uno dei grandi talenti in rampa di lancio e ha attirato le attenzioni di una lunga serie di top club. Il Bayer Leverkusen lo riporterà alla base dal Salisburgo, ma l’idea del calciatore è quella di provare un’altra avventura e secondo il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio vorrebbe tentare un’esperienza in Serie A.

Riferisce Di Marzio: Inter, Napoli e Roma sono le squadre italiane interessate al classe 2007 bosniaco, e hanno iniziato a parlare sia con il pare del calciatore che con Miralem Pjanic, il quale ricopre il ruolo di intermediario. In ogni caso, Alajbegovic sente che la Serie A possa rappresentare uno step importante per la propria crescita, motivo per cui con molta probabilità nel prossimo anno potrebbe giocare in Italia”

Classe 2007, 19 anni da compiere a settembre, Alajbegovic è un’ala molto abile nel dribbling. Praticamente ambidestro, ha anche un ottimo feeling con il gol: 12 quest’anno, a cui sommare 4 assist.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.