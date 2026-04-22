Quote e pronostici Torino-Inter: un ultimo sforzo!

L’inattesa sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio restituisce un primo potenziale matchpoint Scudetto per l’Inter di Cristian Chivu, attesa dalla trasferta in casa del Torino. In caso di vittoria nerazzurra e di pareggio o sconfitta del Napoli contro la Cremonese, infatti, sarà tricolore matematico per i nerazzurri. Più probabile, oggettivamente, che il traguardo ufficiale arrivi la giornata successiva.

Scommessa consigliata: 2 + Over 2,5

L’Inter è in un ottimo stato di forma e arriva alla partita motivatissima, a seguito dell’ulteriore allungo sulle inseguitrici in campionato e della clamorosa rimonta sul Como che le ha regalato anche la finale di Coppa Italia. Anche il Torino è in salute: sono 7 i punti nelle ultime 3 partite, con due vittorie e un pareggio. In tutto questo i nerazzurri restano di gran lunga il miglior attacco, ma i granata, prima dello 0-0 nell’ultima giornata contro la Cremonese, andavano in gol da 6 partite consecutive. Inter largamente favorita, ma potrebbe uscirne una partita con tanti gol.

Le quote di Torino-Inter

Queste le principali quote di Torino-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 7.00 4.33 1.42 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.66 2.20 Bet365

GOL NO GOL 1.84 1.89 Betsson

1X 1-2 x2 2.70 1.06 1.17 Snai

Probabili formazioni Torino-Inter

Torino (3-4-2-1): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Adams.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Torino-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Torino-Inter verrà trasmessa domenica 26 aprile alle ore 18:00 in diretta TV sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Torino-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.