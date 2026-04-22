Ne parliamo da giorni e ormai è sempre più confermato: l’Inter e Hakan Calhanoglu andranno avanti insieme, su spinta anche del tecnico Cristian Chivu che lo ritiene fondamentale. Ma fino a quando?

L’attuale contratto recita 30 giugno 2027 alla voce scadenza e il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio racconta: “Sarà un punto fermo anche nella prossima stagione. Lo stesso ex Milan è felice in nerazzurro. L’intenzione è quella di continuare insieme e rispettare il contratto, anche se la scadenza – fissata al 30 giugno 2027 – si avvicina. Al termine del mercato estivo, Inter e Hakan Calhanoglu potrebbero siedersi a un tavolo per discutere anche il rinnovo del contratto”. La Turchia, dunque, può ancora aspettare.