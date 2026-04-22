22 Aprile 2026

Calhanoglu-Inter, svolta sul futuro. Di Marzio: “Per il rinnovo…”

Il contratto del turco scade nel 2027

Ne parliamo da giorni e ormai è sempre più confermato: l’Inter e Hakan Calhanoglu andranno avanti insieme, su spinta anche del tecnico Cristian Chivu che lo ritiene fondamentale. Ma fino a quando?

L’attuale contratto recita 30 giugno 2027 alla voce scadenza e il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio racconta: “Sarà un punto fermo anche nella prossima stagione. Lo stesso ex Milan è felice in nerazzurro. L’intenzione è quella di continuare insieme e rispettare il contratto, anche se la scadenza – fissata al 30 giugno 2027 – si avvicina. Al termine del mercato estivo, Inter e Hakan Calhanoglu potrebbero siedersi a un tavolo per discutere anche il rinnovo del contratto”. La Turchia, dunque, può ancora aspettare.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.