Durante un incontro sul Protocollo VAR tenuto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’arbitro Gianluca Aureliano è intervenuto per parlare di alcuni episodi recenti. A fare più discutere è stata la sua lettura dell’episodio del calcio di rigore assegnato al Como contro l’Inter per un presunto fallo di Bonny su Nico Paz. Proprio Aureliano era il varista, che nell’occasione si è limitato a segnalare all’arbitro Massa che il contatto è avvenuto in area, e non fuori, senza però precisare come il fallo non ci fosse.

Secondo la spiegazione dell’arbitro, Bonny avrebbe commesso addirittura tre infrazioni nell’azione, ma si sarebbe salvato proprio perché non c’è stato contatto fisico tra i due giocatori. “Bonny commette tre infrazioni ma si salva perché non tocca Nico Paz. Con il tocco ci sarebbe stata una review per un possibile cartellino rosso”, ha spiegato Aureliano.

Poi prosegue: “In questa situazione si entra in uno spazio particolare. Il VAR (che era lui, ndr) non interviene perché la valutazione fatta in campo dall’arbitro è quella di imprudenza”. Spiegazioni francamente incomprensibili e, peraltro, smentite dall’AIA stessa tramite il delegato Dino Tommasi durante la puntata di Open VAR relativa alla 32a giornata di campionato.