In vista della finale di Coppa Italia Inter-Lazio, c’è già uno squalificato che dovrà saltare l’appuntamento più importante della competizione. Il giudice sportivo ha infatti inflitto una giornata di squalifica ad entrambi gli allenatori della seconda semifinale tra Atalanta e Lazio, ovvero Maurizio Sarri e Raffaele Palladino. I due tecnici hanno ricevuto un’ammonizione sotto diffida nel corso del match poi vinto dai biancocelesti.

Per entrambi scatta quindi la sanzione di una giornata di squalifica, che impedirà all’allenatore biancoceleste di sedere in panchina durante la finalissima del 13 maggio. Una finale che la Lazio giocherà formalmente in casa, dato che si disputerà proprio allo Stadio Olimpico: “Se ci saranno i tifosi? Ieri sono venuti ad incoraggiarci, dovessero venire sarei l’allenatore più felice del mondo”, aveva dichiarato Sarri nel postpartita di ieri.