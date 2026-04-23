Da settimane ormai circolano voci relative ad un possibile cambio di modulo per l’Inter nella prossima stagione. Si passa da una “semplice” variazione in un 3-4-2-1 fino ad un possibile passaggio alla difesa a quattro, che in casa nerazzurra non si vede ormai da quasi dieci anni, ovvero dalla gestione Spalletti, durata fino a maggio 2019.

In questo senso, però, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle strategie interiste affermando quanto segue: “Mi risulta che nel 2026/27 si andrà avanti col 3-5-2 e che l’Inter conta su Calhanoglu“. Una conferma importante anche per il centrocampista turco, che Chivu sembra aver convinto a restare anche la prossima stagione e, perché no, magari anche a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027.

Quello che verosimilmente accadrà a livello tattico, invece, non è un cambio di schema ma più l’inserimento di giocatori con caratteristiche diverse che possano dare un approccio diverso all’interpretazione del 3-5-2. “Il club sta cercando anche esterni con caratteristiche diverse e più offensive”, ha affermato sempre Romano, a cui si aggiungeranno anche un centrocampista più fisico e un attaccante di strappo nell’uno contro uno.