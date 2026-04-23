In vista della prossima stagione, l’Inter ha preso una decisione definitiva su Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco non si muoverà e resterà in nerazzurro almeno fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per il 2027. Ma non è escluso che la storia possa prolungarsi oltre quella data.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ha preso questa decisione per due ragioni principali. In primis, naturalmente, i numeri e le prestazioni sul campo: grazie alla doppietta e all’assist per Sucic nell’ultima sfida di Coppa Italia contro il Como, il turco è al momento a quota 12 gol e 7 assist in 30 presenze complessive stagionali.

Poi, l’opinione di Cristian Chivu, che non ha mai nascosto di considerarlo imprescindibile in mezzo al campo. A convincerlo era stata soprattutto la promessa di centralità assoluta da parte del nuovo tecnico, nonostante le tensioni estive avute dopo le dichiarazioni forti di Lautaro Martinez post eliminazione dal Mondiale per Club.

Da qui si potrebbe addirittura aprire anche la trattativa per un rinnovo di contratto, che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. L’attuale accordo da 6,5 milioni netti scade il 30 giugno 2027, ma non è escluso che, alla fine, Hakan possa decidere anche di prolungare il legame con i colori nerazzurri.