È stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra Torino e Inter in programma allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 26 aprile alle ore 18:00, nella 34ª giornata di Serie A. Ad arbitrare il match sarà Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Assistenti Bindoni e Tegoni, quarto ufficiale Crezzini. Al VAR Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Sono 19 in totale le partite dell’Inter dirette da Mariani, con un bilancio di sole 8 vittorie per l’Inter, più 5 pareggi e 6 sconfitte. Riguardo l’ultimo precedente c’è però una curiosità inquietante: Mariani era infatti l’arbitro di Napoli-Inter dello scorso 25 ottobre, terminata 3-1 e fortemente influenzata dall’incredibile rigore fischiato su Di Lorenzo e ai danni di Mkhitaryan. La particolarità è che in quel caso era stato l’assistente a spingere l’arbitro a fischiare: proprio Daniele Bindoni, lo stesso che affiancherà Mariani anche nella prossima sfida.