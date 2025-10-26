A quasi 24 ore di distanza da Napoli-Inter non calano le polemiche relative al calcio di rigore per gli azzurri e in generale a tutta la direzione arbitrale. Il penalty per il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo è stato giudicato da moltissimi esperti e moviolisti troppo generoso e i tifosi nerazzurri sono infuriati.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è infatti probabile che vengano fermati sia il direttore di gara Maurizio Mariani che il suo assistente Daniele Bindoni e sono a rischio anche i due arbitri al VAR. Questo il commento del quotidiano che sottolinea come anche per l’AIA non ci fosse il rigore:

“L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera. Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un abbaglio da parte del primo assistente […] Il rigore non esiste, il tocco è da rigorino e quindi non da assegnare. E il Var? Mariani fa il check, lo completa e lascia la decisione da campo: è il meno responsabile di tutti ma in assoluto è un rigore che non va mai dato”.