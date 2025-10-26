Inter, come sta Mkhitaryan: i tempi di recupero un problema

Piove sul bagnato in casa Inter dopo la gara col Napoli in cui è arrivata una pesante sconfitta da digerire ai fini della classifica perché ora gli azzurri hanno staccato di tre lunghezze la formazione nerazzurra di Cristian Chivu e si sono presi il primo posto in classifica in Serie A.

Un’altra brutta notizia in casa Inter è quella relativa all’infortunio di Henrikh Mkhitaryan che, nell’azione del tanto contestato calcio di rigore assegnato al Napoli, si è pure fatto male a livello muscolare. Il numero 22 nerazzurro deve ancora sottoposto a degli esami strumentali completi ma c’è una prima diagnosi.

Come riportano i colleghi di Sky Sport, la prima diagnosi per Mkhitaryan è quella di un infortunio ai flessori della coscia sinistra e ora c’è paura per capire quando rientrerà. Il centrocampista dell’Inter è un punto di riferimento per Chivu in mediana e sarebbe importante recuperarlo in fretta per non rischiare lunghi stop.